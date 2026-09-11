Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 79χρονη υπήκοος Σερβίας από τη θαλάσσια περιοχή της Παραλίας Νέας Πιερίας.

Στην 79χρονη αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη και στέλεχος του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.