Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 7 Μαΐου, στην περιοχή της Κηφισιάς. Μια 85χρονη ΑμεΑ εντοπίστηκε εγκλωβισμένη εντός ανελκυστήρα, σε σπίτι στην οδό Φοίβου 11.
Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς να έχει τις αισθήσεις της, μετά από συντονισμένη επιχείρηση των Πυροσβεστικών Δυνάμεων, περίπου στις 18:30. Βρισκόταν στο ασανσέρ χωρίς συνοδό, σε αναπηρικό αμαξίδιο, και φέρεται να εγκλωβίστηκε μεταξύ θαλάμου και πόρτας.
Για τον απεγκλωβισμό της επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ συνέδραμαν και εθελοντές.
