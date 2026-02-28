Νεκρή στις σκάλες του σπιτιού της στην οδό Καλλικρατίδου στον Κολωνό, εντοπίστηκε 31χρονη γυναίκα, που ήταν έγκυος πέντε μηνών. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής, για τη διενέργεια της προβλεπόμενης αυτοψίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σώμα της γυναίκας διαπιστώθηκαν μώλωπες, στοιχείο που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου της ενώ σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή το τραύμα στο κεφάλι της, δεν ταιριάζει με χτύπημα από πτώση.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου της εγκληματικής ενέργειας, ενώ αναμένονται τα ολοκληρωμένα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια.

Στο πλαίσιο της έρευνας προσήχθη και εξετάζεται ο σύζυγός της, καθώς συνεχίζεται η συλλογή στοιχείων που θα διαμορφώσουν την πλήρη εικόνα της υπόθεσης.