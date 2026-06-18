Μία 83χρονη γυναίκα βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (18/6), νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην περιοχή της Νικήτης στη Χαλκιδική.

Τη γυναίκα εντόπισε η κόρη της.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κόρη της ηλικιωμένης κάλεσε την αστυνομία περίπου στις 14:15, για να αναφέρει το περιστατικό. Η 83χρονη φέρεται να βρέθηκε γυμνή στο εσωτερικό του σπιτιού.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής αλλά και η Ασφάλεια, ενώ οι Αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα.

Οι πρώτες ενδείξεις δεν διαπιστώνουν από τους αστυνομικούς κάτι που να παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια.

Πηγή: thestival.gr