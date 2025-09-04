Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση της 59χρονης Βρετανίδα από την Καβάλα, που είχε εξαφανιστεί την Παρασκευή (1/8).

Η 59χρονη Βρετανίδα Michele Bourda, εντοπίστηκε νεκρή, αποκάλυψε ο σύζυγός της, Chris, ο οποίος συμμετείχε στην αναζήτηση της άτυχης γυναίκας.

Η ίδια βρισκόταν μαζί με τον σύζυγό της στην παραλία Οφρυνίου, στην Καβάλα.

H Daily Mail, στην οποία μίλησε ο Chris, είπε ότι ο ίδιος κοιμόταν στην ξαπλώστρα του και όταν ξύπνησε η σύζυγός του είχε εξαφανιστεί.

Η σορός της άτυχης γυναίκας, εντοπίστηκε στο Φιδονήσι, περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά από την παραλία που βρισκόταν για τελευταία φορά.