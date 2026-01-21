Βίντεο- Φωτογραφίες «Ζούγκλας»: Νίκος Χριστοφάκης

Τραγωδία σημειώθηκε στην Άνω Γλυφάδα, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της, όταν στην προσπαθεία της να περάσει φουσκωμένο χείμαρρο, την παρέσυραν τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο.

Άνδρες της Πυροσβεστικής ανέσυραν την άτυχη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και το ασθενοφόρο την μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου και διαπιστώθηκε ο θανατός της. Η 56χρονη πνίγηκε κάτω από το όχημα.

Το δυστύχημα συνέβη στην οδό Κυρίλλου και Μεθοδίου στην Άνω Γλυφάδα.

Δείτε εικόνες από το σημείο της τραγωδίας:

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά.

Δείτε βίντεο από τον τόπο του δυστυχήματος:

Σημειώνεται και πως πριν από κάποιες ώρες, νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα, λιμενικός στο Άστρο Κυνουρίας.

Ο 53χρονος πνίγηκε στην προσπαθειά του να βοηθήσει στο δέσιμο σκαφών εν ώρα καταιγίδας, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από τα κύματα.