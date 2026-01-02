Θρήνος για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, καθώς όπως έγινε γνωστό από το οικογενειακό της περιβάλλον, έχασε τη ζωή της από την φονική φωτιά στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία την Πρωτοχρονιά.

Η σορός του άτυχου κοριτσιού που πέθανε από την φωτιά στο μπαρ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία ταυτοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου, όπως έκανε γνωστό ο στενός φίλος της ανήλικης.

«Ευχαριστώ όλους όσοι αναδημοσίευσαν το story μου για την αναζήτηση του αγαπημένου μου προσώπου. Δυστυχώς, μας άφησε», ήταν η ανάρτησή του στο Instagram.