Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 76χρονης αγνοούμενης στην παραλία της Αγίας Τριάδας, στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σήμερα (30/8) το πρωί στη θαλάσσια περιοχή.

Τα ίχνη της 76χρονης από τη Σερβία είχαν χαθεί χθες (29/8) ενώ βρισκόταν στην παραλία με δύο φίλους της. Για τον εντοπισμό της κινητοποιήθηκαν από χθες το βράδυ σκάφη του Λιμενικού Σώματος αλλά και εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και του ΟΦΚΑΘ.

Σήμερα (30/9) το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκε και ελικόπτερο του Λιμενικού για συνδρομή στις έρευνες. Λίγο μετά τις 08:00, την εντόπισε εντός της θαλάσσιας περιοχής.

Σκάφη του Λιμενικού έσπευσαν στο σημείο και περισυνέλλεξαν τη σορό της άτυχης γυναίκας, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος.