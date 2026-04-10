Νεκρή γυναίκα, ηλικίας 92 ετών, ανασύρθηκε από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου πολυκατοικίας, στη συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Παναχαϊκού, στην Πάτρα. Η ηλικιωμένη ήταν εγκλωβισμένη εντός του φλεγόμενου διαμερίσματος, ενώ τραυματισμένη διακομίστηκε η οικιακή βοηθός της. Ένα μικρό παιδί από άλλο όροφο του κτιρίου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, (10/4), όταν η φωτιά ξέσπασε αιφνιδιαστικά στο διαμέρισμα της ηλικιωμένης, με τον πυκνό καπνό να καλύπτει γρήγορα τους ορόφους του κτιρίου και να δυσχεραίνει τόσο τις διαδικασίες απεγκλωβισμού όσο και την απομάκρυνση των ενοίκων. Παρά την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και τις προσπάθειες των κλιμακίων διάσωσης, η ηλικιωμένη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της εντός του διαμερίσματος.

Ελαφρά τραυματισμένη η οικιακή βοηθός

Η οικιακή βοηθός της ηλικιωμένης, η οποία βρισκόταν επίσης στο διαμέρισμα κατά την έναρξη της πυρκαγιάς, κατάφερε να απεγκλωβιστεί και διακομίστηκε με ελαφρά τραύματα σε νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας της δεν κρίνεται σε κίνδυνο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Παιδί με αναπνευστικά- Ανησυχία για τους ενοίκους

Ανησυχία προκάλεσε η περίπτωση ενός μικρού παιδιού που διέμενε σε άλλο όροφο της ίδιας πολυκατοικίας. Ο μικρός εντοπίστηκε να παρουσιάζει έντονα αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής βοήθειας.

Μεγάλη κινητοποίηση- Εκκένωση κτιρίου

Στο σημείο είχαν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχείρησαν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με τον πυκνό καπνό να καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνη την πρόσβαση στους ανώτερους ορόφους. Αστυνομικές δυνάμεις ανέλαβαν την εκκένωση του κτιρίου και τον αποκλεισμό της περιοχής, ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παρέμειναν σε ισχύ για αρκετή ώρα στους γύρω δρόμους. Οι αιτίες της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Εκκένωση κτιρίου- Κλειστοί δρόμοι στην περιοχή

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει διαταχθεί η άμεση εκκένωση της πολυκατοικίας, με τους ενοίκους των γύρω ορόφων να έχουν βγει εσπευσμένα στον δρόμο. Αστυνομικές δυνάμεις που επίσης έχουν κληθεί στο σημείο, φροντίζουν για την απομάκρυνση του κόσμου από την επικίνδυνη ζώνη και τη διευκόλυνση της επιχείρησης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στη γύρω περιοχή, με τους οδηγούς να καλούνται να αποφύγουν τους συγκεκριμένους δρόμους.