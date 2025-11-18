Επιμέλεια: Χρήστος Μαζάνης

Νεκρή στο σπίτι της εντοπίστηκε απόψε μια 40χρονη Επιλοχίας του Στρατού Ξηράς.

Η είδηση του θανάτου της έχει σκορπίσει θλίψη στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά βρισκόταν σε άδεια.

Η άτυχη στρατιωτικός, έγγαμη και με καταγωγή από τον Βόρειο Έβρο, βρέθηκε, όπως αναφέρει το kranosgr.com, χωρίς τις αισθήσεις της, εντός της οικίας της.

Τα αίτια του τραγικού συμβάντος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Φως στα πραγματικά αίτια του θανάτου της αναμένεται να ρίξει η Ιατροδικαστική Εξέταση.

Η στρατιωτική οικογένεια θρηνεί την απώλεια μιας επαγγελματία οπλίτη που υπηρετούσε με συνέπεια και ήθος, ενώ συγγενείς και φίλοι βρίσκονται σε κατάσταση σοκ από την ξαφνική και αδιανόητη τραγωδία.

Η κηδεία της άτυχης Επαγγελματία Οπλίτη θα γίνει την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 στη γενέτειρά της το Διδυμότειχο.