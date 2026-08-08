Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάρο η τραγωδία με τον θάνατο ενός μικρού αγοριού από την Ελλάδα, ηλικίας μόλις 4 ετών, σε πισίνα beach bar του νησιού.

Όπως αναφέρει το Cyclades24.gr, το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Το παιδί φαίνεται πως απομακρύνθηκε από την προσοχή των γονιών του, οι οποίοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στη θάλασσα. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, το αγοράκι πήγε στην πισίνα του καταστήματος.

Σύμφωνα με το Mega, δύο κοπέλες βρήκαν το παιδί, ενώ ο μπάρμαν βούτηξε για να το σώσει. Σημειώνεται ότι δηλωμένος ως ναυαγοσώστης στο beach bar, είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Πάρου, ενώ βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και πώς το 4χρονο παιδί βρέθηκε μέσα στην πισίνα, χωρίς να γίνει εγκαίρως αντιληπτό.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης του beach bar καθώς και οι γονείς του παιδιού, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις και να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

Οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο ιδιοκτήτης κρατείται και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα. Και οι τρεις αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, με τους διασώστες να καταβάλλουν αγωνιώδεις προσπάθειες για να επαναφέρουν το 4χρονο παιδί.

Στη συνέχεια, οι γιατροί του Κέντρου Υγείας Πάρου συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο, παρά τις επίμονες προσπάθειές τους, ήταν ήδη αργά.

Το μικρό παιδί δεν ανταποκρίθηκε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, προκειμένου να σχηματιστεί πλήρης εικόνα για τα λεπτά που προηγήθηκαν του τραγικού περιστατικού και να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες.