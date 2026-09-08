Αντιμέτωποι με βαρύτατο κατηγορητήριο, απολογούνται σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, για την τραγική δολοφονία του μόλις λίγων μηνών γιου τους. Το ζευγάρι συνελήφθη όταν εντοπίστηκε στο διαμέρισμα όπου διέμεναν στην Κυψέλη, το πτώμα του βρέφους, αποθηκευμένο σε κατάσταση ψύξης.

Την πόρτα του ανακριτή θα περάσει παράλληλα και ένας 26χρονος υπήκοος Αφγανιστάν, ο οποίος διατηρούσε συνεχείς επαφές με το ζευγάρι. Ο νεαρός καλείται να δώσει εξηγήσεις για τις γενετήσιες πράξεις στις οποίες φέρεται να προέβη σε βάρος του ανήλικου κοριτσιού της οικογένειας, τόσο πριν, όσο και μετά τη συμπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας του.

Πρόκειται για κακουργηματική πράξη που επιφέρει ποινή κάθειρξης τουλάχιστον 10 ετών για θύματα κάτω των 12 ετών, και κάθειρξη από 5 έτη και άνω, όταν το θύμα είναι έως 15 ετών.

Σημειώνεται ότι και οι τρεις εμπλεκόμενοι έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Μετά την προθεσμία που έλαβαν, οδηγούνται εκ νέου στη δικαιοσύνη για τη νέα δέσμη κατηγοριών, στις οποίες περιλαμβάνονται επίσης αδικήματα σχετικά με κατοχή πυρομαχικών και με ψευδείς καταθέσεις.

Κεντρικό σημείο της ανακριτικής διαδικασίας αποτελεί η αντιπαραβολή των ισχυρισμών των γονέων με τα αμείλικτα ιατροδικαστικά ευρήματα. Παρά την επιμονή του ζευγαριού ότι ο θάνατος του βρέφους προήλθε από παθολογικά αίτια, η ιατροδικαστική έκθεση αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο, πιστοποιώντας ότι το μωρό έφερε πολλαπλά τραύματα στην πλάτη και τη μέση «δια νύσσοντος και τέμνοντος οργάνου», τα οποία προκάλεσαν ακατάσχετη αιμορραγία.

Οι δύο γονείς, οι οποίοι αμφισβητούν την επιστημονική πραγματογνωμοσύνη, καλούνται να δικαιολογήσουν τα ευρήματα αυτά, αλλά και τις αντιφάσεις που προκύπτουν γύρω από τους ισχυρισμούς τους περί ασθένειας του παιδιού.

Παράλληλα, οι καταθέσεις τους εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις και διαφορετικές εκδοχές για κομβικά σημεία της υπόθεσης, γεγονός που αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο εξονυχιστικής έρευνας από τις Δικαστικές Αρχές.