Μια δυσάρεστη είδηση έρχεται από τη Σάμο, όπου ένα ζωνοδέλφινο βρέθηκε νεκρό στις βόρειες ακτές του νησιού. Στο σημείο έσπευσαν μέλη του Ινστιτούτου Αρχιπελάγους για τη διενέργεια αυτοψίας και την περισυλλογή του ζώου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για ένα αρσενικό δελφίνι, με τα πρώτα ευρήματα, να συγκλίνουν ότι ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Το ζωνοδέλφινο είναι από τα πιο συνηθισμένα είδη δελφινιών στην Ελλάδα, και διαβιώνει κυρίως σε ανοιχτές θάλασσες και στα βαθιά νερά του Αιγαίου και του Ιονίου, συνήθως σε πολύ μεγάλες ομάδες (50 έως 100 δελφινιών).

Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σάμου, Χίου και Ικαρίας, αποτελεί ζώνη ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας, καθώς φιλοξενεί επτά είδη θαλάσσιων θηλαστικών. Το Ινστιτούτο Αρχιπελάγους, καταγράφει εδώ και 26 χρόνια τους πληθυσμούς τους, μεταξύ των οποίων και μία από τις μεγαλύτερες ομάδες ζωνοδέλφινων στο Αιγαίο, που φτάνει περίπου τα 300.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί επανειλημμένοι εκβρασμοί ζωνοδέλφινων στην ίδια περιοχή, αρκετοί από τους οποίους συνδέονται με ανθρώπινη παρέμβαση. Συγκεκριμένα, έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον έξι νεκρά δελφίνια με εμφανή σημάδια κακοποίησης, όπως κομμένες ουρές και τραύματα από καμάκια, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την περαιτέρω προστασία τους.