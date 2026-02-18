Δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης σε ένα σπίτι, στην οδό Αφροδίτης 51, στη Βάρη.

Οι δύο άνδρες ηλικίας 21 και 39 ετών, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, διακομίστηκαν στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος τους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το ηλεκτρικό ρεύμα χτύπησε τους δύο άνδρες παραμένουν ακόμη υπό διερεύνηση, ωστόσο ο θάνατός τους ήταν ακαριαίος.

Oι δύο άτυχοι άνδρες είχαν καταγωγή από την Εύβοια και συγκεκριμένα από το Μετόχι.

Η είδηση έφτασε γρήγορα στο Μετόχι της Εύβοιας, βυθίζοντας οικογένειες και φίλους σε βαρύ πένθος, καθώς κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πώς δύο άνθρωποι γεμάτοι ζωή, 39 και 21 ετών αντίστοιχα, έφυγαν τόσο άδικα παλεύοντας για το μεροκάματο.

Ο πατέρας του ενός από τους θανόντες, μετέβη σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής με την αναγγελία θανάτου του παιδιού του, ζητώντας να διερευνηθούν τα αίτια της τραγωδίας.