Δύο λουόμενοι, ένας 84χρονος και ένας 85χρονος, έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες της Πιερίας και της Θάσου.

Το μεσημέρι ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σκάλας Κατερίνης ότι ένας 84χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από την θαλάσσια περιοχή Μακρύγιαλου Πιερίας. Στον 84χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αιγινίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Επίσης, ένας 85χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή Σκάλα Καλλιράχης Θάσου. Στη συνέχεια, διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κομοτηνής.