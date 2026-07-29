Τραγικές είναι οι εξελίξεις με τη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο, που καίει στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δύο πυροσβέστες απανθρακώθηκαν μαχόμενοι με τις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν εποχιακό υπάλληλο και ακόμη έναν μόνιμο, οι οποίοι φαίνεται πως εγκλωβίστηκαν σε δύσβατο σημείο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους.

Επίσης, τον τραγικό θάνατο των δύο πυροσβεστών επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, ο οποίος ανέφερε ότι τους κύκλωσε η φωτιά, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους.

Εν τω μεταξύ δραματικές ώρες βιώνει το Ρέθυμνο το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7), καθώς η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 14:30 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση λαμβάνει επικίνδυνες διαστάσεις, υποβοηθούμενη από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή με ριπές έως και 7 μποφόρ.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 – Εκκενώσεις οικισμών

Η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία, υποχρεώνοντας τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στην έκδοση διαδοχικών μηνυμάτων από το 112:

14:35: Εκδόθηκε το πρώτο προειδοποιητικό μήνυμα για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

15:25: Ζητήθηκε η άμεση απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην Κρύα Βρύση με κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο.

15:37: Ακολούθησε τρίτο μήνυμα για την εκκένωση των περιοχών Σαχτούρια και Μέλαμπες , με οδηγία οι πολίτες να κατευθυνθούν προς Αγία Γαλήνη .

16:18: Ζητήθηκε απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη, μέσω της παραλιακής οδού Άγιοβασιλιώτικου.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρύα_Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία #Ρέθυμνο ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Wildfire in the areas of #Saktouria and #Melabes of the regional unit of #Rethymno ‼️ If you are in the areas of #Saktouria and #Melabes, move away to #Agia_Galini ‼️ Follow the instructions of the Authorities ℹ️ https://t.co/epZaj71grH @pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Άγιος_Γεώργιος και #Άγιος_Παύλος της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Αγιοβασιλιώτικου προς #Αγία_Γαλήνη ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Γιγαντιαία μάχη με τις φλόγες – Εικόνα από drone στο ΕΣΚΕΔΙΚ

Στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν ισχυρότατες επίγειες δυνάμεις, αποτελούμενες από 125 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην #πυρκαγιά στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση, Ρεθύμνου, #Κρήτη και επιχειρούν 110 #πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης #ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα και 4 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Για τον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος συνεχή ζωντανή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Υπενθυμίζεται ότι ολόκληρη η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Παράλληλα, έχει ήδη ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕ) Ρεθύμνου για τη διερεύνηση των αιτίων.

Με πληροφορίες από το cretalive.gr