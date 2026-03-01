Στο πένθος έχει βυθιστεί η Νέα Μάκρη μετά τον ξαφνικό θάνατο ενός 12χρονου, αθλητή του «Αστέρα Νέας Μάκρης», ο οποίος έχασε τη ζωή του λόγω εγκεφαλικής εμβολής.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο Σύλλογος, ενημερώνοντας παράλληλα ότι οι προπονήσεις των Ακαδημιών τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, δεν θα πραγματοποιηθούν ως ένδειξη πένθους.

Στην επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται: «Με ανείπωτη θλίψη η οικογένεια του Αστέρα αποχαιρετά τον μικρό πρώην αθλητή μας, Βασίλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή με εγκεφαλική εμβολή. Όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν στην εξόδιο ακολουθία του Βασίλη, μπορούν να παρευρεθούν στο Κοιμητήριο Αργυρούπολης στις 15:00 μ.μ. Οι προπονήσεις των Ακαδημιών την Δευτέρα 2/3, δεν θα γίνουν, ως ένδειξη πένθους».

Η Κοινότητα της Νέας Μάκρης και ο Σύλλογος εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και συλλυπούνται την οικογένεια του μικρού Βασίλη, τιμώντας τη μνήμη του με μια συμβολική παύση στις δραστηριότητες των Ακαδημιών.

Σημειώνεται πως η εγκεφαλική εμβολή είναι μια σοβαρή ιατρική κατάσταση που συμβαίνει όταν ένα αιμοφόρο αγγείο του εγκεφάλου φράσσεται από κάποιο «έμβολο», δηλαδή ένα κομμάτι αίματος, λίπους, αέρα ή άλλου υλικού που μεταφέρεται από άλλη περιοχή του σώματος.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να σταματά η ροή του αίματος σε μια περιοχή του εγκεφάλου, με συνέπεια τα κύτταρα εκεί να μην λαμβάνουν οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά. Αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, μπορεί να προκαλέσει βλάβες στον εγκέφαλο ή ακόμα και θάνατο.