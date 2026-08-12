Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Κίμωλο, όπου ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία, την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής, στο σπίτι όπου ο ανήλικος διέμενε μαζί με τη μητέρα του. Η οικογένεια κατοικεί μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε επισκεφθεί την Κίμωλο για τις καλοκαιρινές διακοπές, καθώς το νησί αποτελεί τον τόπο καταγωγής της μητέρας του.

Στο επίκεντρο ο θερμοσίφωνας

Οι πρώτες εκτιμήσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο ηλεκτρικής βλάβης ή διαρροής ρεύματος από τον θερμοσίφωνα. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια της τραγωδίας παραμένουν υπό διερεύνηση και αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την τεχνική πραγματογνωμοσύνη, την ιατροδικαστική εξέταση και τα στοιχεία που συλλέγει η Αστυνομία.

Έρευνα για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του σπιτιού, το οποίο φέρεται να είναι παλαιάς κατασκευής. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ηλεκτρολογική εγκατάσταση χρονολογείται πριν από τη δεκαετία του 1970.

Οι αρχές εξετάζουν ειδικότερα την αναφορά ότι στον ηλεκτρικό πίνακα δεν υπήρχε ρελέ διαφυγής, ένας μηχανισμός ασφαλείας που ανιχνεύει διαρροές ηλεκτρικού ρεύματος και διακόπτει αυτόματα την παροχή, μειώνοντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της προανάκρισης έχει τεθεί και το πιστοποιητικό της ηλεκτρικής εγκατάστασης του ακινήτου. Τα σχετικά έγγραφα αναμένεται να εξεταστούν, ώστε να διαπιστωθεί εάν είχαν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.