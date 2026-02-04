Τη ζωή του έχασε ένας 17χρονος σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε χθες (3/2) το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή της Σίνδου, όταν ΙΧ φορτηγό που οδηγούσε 46χρονος συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας νεαρός οδηγός και η μητέρα του. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά 17χρονος επιβάτης του δεύτερου οχήματος, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα στα τραύματά του.

Ο 46χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνος.