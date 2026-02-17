Η χαρά της νιότης μετατράπηκε σε τραγωδία, σκορπίζοντας θλίψη σε οικογένεια και φίλους στην Πάρο. Ένα παιδί μόλις 17 ετών έφυγε άδικα από τη ζωή, σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Νάουσα της Πάρου, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος επέβαινε ως συνοδηγός σε Ι.Χ. επιβατικό όχημα, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σημειώθηκε το τροχαίο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ακόμη ένας 31χρονος που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο.

Ο 17χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο της Σύρου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό του νεαρού.

ΠΗΓΗ: cyclades24.gr