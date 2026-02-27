Αναστάτωση έχει προκληθεί στην τοπική κοινωνία του Λουτρακίου, καθώς ένας 17χρονος βρέθηκε νεκρός από μαχαιριές.

Ο ανήλικος κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών, στο Νοσοκομείο της Κορίνθου, αφού τον είχε μεταφέρει ο αδερφός του τραυματισμένο τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Λίγο νωρίτερα, ένας 19χρονος διακομίστηκε από το Κέντρο Υγείας Λουτρακίου στο νοσοκομείο «Σωτηρία» σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς έφερε τραύματα από μαχαίρι στην κοιλιά.

Ο 19χρονος είπε στους αστυνομικούς, ότι του συνέβη κάποιο τροχαίο, χωρίς όμως να τους πείθει.

Εξετάζεται από τις Αρχές αν αυτά τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επικρατέστερο σενάριο είναι πως υπήρξε συμπλοκή ανάμεσα στα δύο νεαρά αγόρια.