Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, στη Λεωφόρο Διονύσου, κοστίζοντας τη ζωή σε έναν νεαρό ηλικίας μόλις 19 ετών. Το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 6 το πρωί, σε ένα σημείο του οδικού δικτύου λίγο μετά το γήπεδο του Διονύσου, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς τη Νέα Μάκρη.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, το ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο νεαροί εξετράπη ξαφνικά της πορείας του. Η απώλεια ελέγχου οδήγησε σε σφοδρή πρόσκρουση στα πλαϊνά του δρόμου, εγκλωβίζοντας τους επιβαίνοντες στα συντρίμμια.

«Το όχημα βγήκε εκτός της προβλεπόμενης πορείας του στο ρεύμα προς Νέα Μάκρη, προσκρούοντας με μεγάλη σφοδρότητα στα πλευρικά όρια του δρόμου. Ο οδηγός ανασύρθηκε θανάσιμα τραυματισμένος, ενώ στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο για τη διακομιδή των θυμάτων», αναφέρουν οι πρώτες αναφορές από τον τόπο του δυστυχήματος.

Από την αδιανόητη σύγκρουση, ο 19χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Στο ίδιο αυτοκίνητο επέβαινε και ένας συνομήλικός του, ο οποίος τραυματίστηκε από την πρόσκρουση. Ο νεαρός συνεπιβάτης παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε άμεσα στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου και λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Στο σημείο της τραγωδίας έσπευσαν από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές προκειμένου να προχωρήσουν στην καταγραφή του περιστατικού. Η Τροχαία έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση για τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο, που έκοψε τόσο πρόωρα το νήμα της ζωής ενός νέου ανθρώπου.