Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Λουτράκι, στη διασταύρωση του λεγόμενου «Γερμανικού δρόμου» προς την κατασκήνωση, σήμερα (6/3) τα ξημερώματα, όταν δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν μετωπικά, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Loutraki blog, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά στο στήθος ο 20χρονος οδηγός του ενός δικύκλου, ο οποίος υπέκυψε σχεδόν αμέσως στα τραύματά του.

Ο συνομήλικος συνεπιβάτης του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Στο ίδιο νοσοκομείο διακομίστηκε και η 60χρονη οδηγός της ου δεύτερου δικύκλου, η οποία επίσης τραυματίστηκε από τη σύγκρουση. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές Aρχές.