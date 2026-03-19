Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε λίγο πριν τις 7:00 το πρωί στον δρόμο Ξυνειάδας–Δομοκού–Κορoμιλιάς, στη Φθιώτιδα, καθώς ένας 21χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του.

Το δυστύχημα συνέβη όταν λεωφορείο που εκτελούσε μαθητικό δρομολόγιο συγκρούστηκε με Ι.Χ. επιβατικό όχημα, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Ευτυχώς, το λεωφορείο δεν είχε προλάβει να επιβιβάσει μαθητές, αποτρέποντας μια ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 21χρονος οδηγός του Ι.Χ., ο οποίος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Τραυματισμένος είναι και ο οδηγός του λεωφορείου, χωρίς να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των εμπλεκομένων, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή.