Εργάτης εκτελούσε εργασίες στο εργοτάξιο του έργου «Little Athens» στο Ελληνικό, όταν έπεσε από τον δεύτερο όροφο της οικοδομής, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ο 25χρονος σκοτώθηκε, καθώς όπως τονίζει το Σωματείο των Εργαζομένων, δεν τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας, αφού στο εργοτάξιο δεν υπήρχαν ούτε κουπαστές, ούτε κιγκλιδώματα, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Ακόμα, καταγγέλλεται ότι, βάσει της σύμβασής τους, προβλέπεται μόνο πενθήμερη εργασία και η απασχόληση τα Σάββατα δεν είναι νόμιμη.

H LAMDA Development, επενδυτής του έργου αυτού εξέδωσε ανακοίνωση:

«Τα αίτια του τραγικού αυτού δυστυχήματος δεν έχουν εξακριβωθεί μέχρι στιγμής. Η LAMDA Development συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές και τους εμπειρογνώμονες για τη διερεύνησή τους. Εκφράζουμε την βαθύτατη λύπη μας για την απώλειά του καθώς και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του. Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητά μας είναι να παρέχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη στην οικογένεια του εκλιπόντος. Η ασφάλεια όλων των εργαζομένων και η διαχείριση θεμάτων υγείας γίνεται σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, αποτελεί πάγια προτεραιότητα για τη LAMDA Development. Η εταιρεία εφαρμόζει πιστά τις αυστηρότερες προδιαγραφές στα εργοτάξια, εστιάζοντας στην πρόληψη των κινδύνων και στη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας του συνόλου των εργαζομένων».