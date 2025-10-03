Άλλο ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης, όπου έχασε τη ζωή του ένας 26χρονος.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Ηρακλείου – Αγία Γαλήνη της Κρήτης στις 05:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής (03/10), όταν κινούνταν με αυτοκίνητο στην περιοχή ένας 26χρονος Βούλγαρος μαζί με την 25χρονη φίλη του.

Για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 26χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος του με αποτέλεσμα να εκτραπεί και να ανατραπεί το αυτοκίνητο.

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου ο 26χρονος οδηγός, όπου λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματα του. Η 25χρονη συνοδηγός τραυματίστηκε πιο ελαφρά.

Το τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: cretapost.gr