Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο Λιβαδάκι Ορεινής Ναυπακτίας, όπου στοίχισε την ζωή ενός 27χρονου.

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, χθες τις απογευματινές ώρες σημειώθηκε σύγκρουση αγροτικού οχήματος με δίκυκλο κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά ο 27χρονος δικυκλιστής.

Εξ αρχής, ο νεαρός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καρπενησίου χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άτυχος άνδρας, βρισκόταν στο χωριό της καταγωγής του, το Λιβαδάκι, για τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου και χθες βράδυ πήγαινε σε γλέντι.

Για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργείται έρευνα από τις αστυνομικές αρχές.