Ένας 27χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά, νωρίς σήμερα το πρωί. Ειδικότερα, το όχημα που οδηγούσε ο νεαρός ξέφυγε από την πορεία του στον Ταυρωνίτη Χανίων και χτύπησε στο στηθαίο και το πρανές του ΒΟΑΚ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από το κέντρο του ΕΚΑΒ, οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, προσέγγισαν τον οδηγό ο οποίος ήταν αρκετά μέτρα μακριά από το όχημα και παρά τις προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή τελικά υπέκυψε στα τραύματά του λίγο πριν φτάσει στο νοσοκομείο.

Η Τροχαία ερευνά τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος.