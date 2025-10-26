Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε το απόγευμα του Σαββάτου ένας 29χρονος δικυκλιστής σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε κοντά στο λιμάνι της Κισσάμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μηχανή εξετράπη της πορείας της, για λόγους που διερευνώνται από τις Αρχές, με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

