Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί (06.07) στην περιοχή Πιράθι, στα Χανιά, με εμπλοκή απορριμματοφόρου και μιας μοτοσικλέτας και νεκρό τον 33χρονο αναβάτη της μηχανής, που υπηρετούσε ως ανθυποσμηναγός στην 115 Πτέρυγα Μάχης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με το βαρύ όχημα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της.

Με βάσει δημοσίευμα από το zarpanews.gr, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή του οδηγού της μηχανής στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σε σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ αναφέρεται: Τη Δευτέρα 06 Ιουλίου 2026 και ώρα 06:45, ο Ανθυποσμηναγός (ΜΤ) Ι. Μ., 33 ετών, που υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα. Διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη λύπη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.