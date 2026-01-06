Ένας 34χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του, σε σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (5/1), στην οδό Αντωνίου Πετραλιά στην είσοδο της Αμαλιάδας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο σούπερ μάρκετ Lidl, όταν το όχημα που επέβαινε ο άτυχος άνδρας κινούνταν από κάθετο δρόμο και επιχείρησε να εισέλθει στην οδό Αντωνίου Πετραλιά, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με αυτοκίνητο που κατευθυνόταν από τον κόμβο της Κουρούτας προς την Αμαλιάδα.

Στο κόκκινο όχημα επέβαιναν ο άτυχος 34χρονος και ακόμη ένας άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Ο 42χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας και στη συνέχεια στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Πηγή: patrisnews.com