Έντονη ήταν η κινητοποίηση των αρχών χθες εξαιτίας δύο αιφνίδιων θανάτων που σημειώθηκαν στην Κρήτη μέσα σε λίγες ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost στην πρώτη περίπτωση χθες (4/10) το απόγευμα ένας 34χρονος Σύριος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του στα Χανιά.

Το άψυχο σώμα του βρήκε η σύντροφός του, η οποία σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε τις αρχές.

Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να επιχειρούν μάταια να επαναφέρουν στη ζωή τον άτυχο άνδρα.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία που κατά την πρώτη αυτοψία διαπίστωσε πως ο θάνατός του δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Παράλληλα, διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου του.

Λίγες ώρες αργότερα, το βράδυ, σε ξενοδοχείο της Σταλίδας ένας 60χρονος Γερμανός τουρίστας βρέθηκε νεκρός από την γυναίκα του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του.