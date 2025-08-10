Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα (10/8) τα ξημερώματα, στις 05:30, στην πόλη της Ρόδου.

Θύμα είναι ένας 41χρονος αλλοδαπός, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να προσκρούσει αρχικά σε κολώνα φωτισμού και στη συνέχεια να χτυπήσει με σφοδρότητα σε μεταλλικό κάδο απορριμμάτων.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον οδηγό στο νοσοκομείο της Ρόδου.

Οι γιατροί, ωστόσο, διαπίστωσαν τον θάνατό του. Οι συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: Rodiaki.gr