Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 42χρονο, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (03/07) στην ευρύτερη περιοχή του Ξηρομέρου στην Αιτωλοακαρνανία.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στη 01:30 π.μ. στο οδικό δίκτυο της επαρχιακής οδού Μύτικα – Φυτειών.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, ο 42χρονος κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το δίκυκλο όχημα συγκρούστηκε με αγριογούρουνο, το οποίο βρέθηκε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο του ατυχήματος κλήθηκε και έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η τοπική κοινωνία της Μπαμπίνης, από όπου καταγόταν ο 42χρονος θρηνεί μετά την είδηση του χαμού του άνδρα.

Την προανάκριση για την εξακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το θανατηφόρο τροχαίο έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Κατούνας.