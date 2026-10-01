Τραγική κατάληξη είχε η έξοδος για κυνήγι ενός 45χρονου άνδρα από τη Μυτιλήνη, στην περιοχή της Αμαλής.

Ο 45χρονος είχε μεταβεί εκεί μαζί με τα δύο κυνηγετικά του σκυλιά. Όταν η ώρα πέρασε και ο άνδρας άργησε να επιστρέψει, η αδερφή του ανησύχησε και πήγε στην περιοχή για να τον αναζητήσει.

Με τη βοήθεια των δύο σκύλων του 45χρονου, η γυναίκα κατάφερε να τον εντοπίσει χωρίς αισθήσεις, κοντά στο ξωκλήσι της Παναγίας Αμαλής και ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν γύρω στις 14:00.

Για την επιχείρηση προσέγγισης και ανάσυρσης κινητοποιήθηκαν άμεσα 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν το δύσβατο σημείο, μετέφεραν τον 45χρονο με φορείο σε ασφαλές μέρος, και τον παρέδωσαν στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το cretaone.gr, οι διασώστες κατέβαλαν προσπάθειες να τον επαναφέρουν κάνοντας ΚΑΡΠΑ, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε από βραχώδες σημείο άνδρας στην Δ.Ε. Μυτιλήνης Λέσβου. Επιχείρησαν 14 #πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 1, 2026

Τα αίτια του θανάτου

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο θάνατος του 45χρονου οφείλεται στην πτώση του στο βραχώδες σημείο της περιοχής.

Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση από τους γιατρούς.