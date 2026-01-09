Δεύτερος αιφνίδιος θάνατος στελέχους του Στρατού Ξηράς καταγράφηκε την Πέμπτη, προκαλώντας έντονη θλίψη στην στρατιωτική οικογένεια.

Αυτή τη φορά, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με θύμα έναν 47χρονο Ανθυπασπιστή του Πυροβολικού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του kranosgr.com, ο άτυχος στρατιωτικός «έφυγε» στον ύπνο του, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι που να προμηνύει το τραγικό γεγονός. Το πρωί, όταν η σύζυγός του φέρεται να προσπάθησε να τον ξυπνήσει, εκείνος δεν ανταποκρινόταν, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός. Ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και ο 47χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας. Υπενθυμίζεται ότι στις 2 Ιανουαρίου, άλλο στέλεχος του Στρατού Ξηράς είχε χάσει αιφνιδίως τη ζωή του, βυθίζοντας ξανά στο πένθος το στράτευμα.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 47χρονου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους και στους συναδέλφους του εκλιπόντος.