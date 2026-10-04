Τραγική κατάληξη είχε το κυνήγι μιας παρέας το Σάββατο (3/10), στα ορεινά Άγραφα Ευρυτανίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, o 50χρονος που είχε ανέβει στον τόπο καταγωγής του για κυνήγι, αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία με σφίξιμο στο στήθος, και στη συνέχεια φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του.

Ένας 37χρονος που ήταν μαζί του, ήταν αυτός που ειδοποίησε γύρω στις 11:30’ το πρωί μέσω του 112 την αστυνομία και αμέσως ξεκίνησε μία αγωνιώδης προετοιμασία προσέγγισης του σημείου από πυροσβέστες και αστυνομικούς.

Το σημείο ήταν εξαιρετικά δύσβατο και καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια από τους διασώστες να το προσεγγίσουν και στη συνέχεια να μεταφέρουν τον άτυχο άνδρα στο ασθενοφόρο που περίμενε στο δρόμο. Δυστυχώς όταν ο 50χρονος έφτασε στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας ήταν ήδη νεκρός, και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το ΑΤ Αγράφων που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.