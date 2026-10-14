Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 13 Οκτωβρίου στο Χαϊδάρι.

Αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 28χρονος στη Λεωφόρο Σχιστού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, έπεσε σε δύο σταθμευμένα οχήματα, κάτω από συνθήκες που διερευνούνται, με αποτέλεσμα να παρασύρει τους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι βρίσκονταν πεζοί στο δρόμο.

Ο ένας εκ των ιδιοκτήτων των σταθμευμένων ΙΧ, ηλικίας 58 ετών τραυματίστηκε θανάσιμα. Ακόμη, ένας ιδιοκτήτης που ήταν πεζός, ηλικίας 51 ετών, με καταγωγή από το Καζακστάν τραυματίστηκε από το διερχόμενο όχημα.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».