Ένα τραγικό δυστύχημα συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (10/8), στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στην Κόρινθο, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αμέσως έφτασαν στο σημείο, άνδρες του Λιμεναρχείου Κορίνθου και ένας ιδιώτης δύτης, ο οποίος ανέσυρε τον 60χρονο οδηγό από το βυθισμένο όχημα, όμως ο άνδρας ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις του.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών διάσωσης, δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τραυματίστηκαν, ο ένας ελαφρά και ο άλλος σοβαρότερα στο πόδι.

Ο 60χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η Λιμενική Αρχή Κορίνθου διενεργεί έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και έχει παραγγείλει νεκροψία-νεκροτομή.

Σήμερα, το αυτοκίνητο του 60χρονου ρυμουλκήθηκε από γερανό με τη βοήθεια του δύτη Δημήτρη Μπινιάρη.