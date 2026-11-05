Κινητοποίηση των αρμόδιων σωφρονιστικών και αστυνομικών Αρχών προκάλεσε ο εντοπισμός νεκρού κρατουμένου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 62χρονο άνδρα, ο οποίος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

Άγνωστες οι συνθήκες θανάτου

Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 62χρονος παραμένουν αδιευκρίνιστες, καθώς δεν έχουν γίνει γνωστά ούτε τα ακριβή αίτια κάτω από τις οποίες κατέληξε ο κρατούμενος.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Φως στα ακριβή αίτια και τους μηχανισμούς του θανάτου του 62χρονου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία παραγγέλθηκε και πρόκειται να διενεργηθεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε εξέλιξη.