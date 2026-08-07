Ένας 64χρονος Έλληνας τουρίστας έχασε τη ζωή του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ απολάμβανε το μπάνιο του σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την αναζωογόνησή του, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της τουριστικής μονάδας, καθώς διαπιστώθηκε ότι στο χώρο της πισίνας δεν υπήρχε ο προβλεπόμενος ναυαγοσώστης.

Την ίδια ώρα, η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή παθολογικά ή άλλα αίτια που οδήγησαν στον αιφνίδιο θάνατο του άτυχου άνδρα.