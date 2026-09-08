Μια νέα ναυτική τραγωδία καταγράφηκε το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου στην Αγία Μαρίνα Χανίων, βυθίζοντας στη θλίψη την τοπική κοινωνία και τους οικείους του θύματος. Ένας 72χρονος άνδρας με καταγωγή από τη Δανία έχασε τη ζωή του, ενώ απολάμβανε το μπάνιο του στη θαλάσσια περιοχή.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, όταν το Α’ Λιμενικό Τμήμα Χανίων έλαβε ειδοποίηση για κολυμβητή που βρισκόταν σε δυσχερή θέση. Στελέχη του Λιμενικού Σώματος έσπευσαν στο σημείο, διαπιστώνοντας πως ο ηλικιωμένος άνδρας είχε ήδη ανασυρθεί από τον ναυαγοσώστη της παραλίας, δυστυχώς χωρίς να διατηρεί τις αισθήσεις του.

Παρά τις πρώτες βοήθειες που του προσφέρθηκαν επί τόπου και την άμεση διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του συμβάντος έχει αναλάβει το Α’ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων, ενώ φως στα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την τραγωδία αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που παραγγέλθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης.