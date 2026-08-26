Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου του 76χρονου Σάββα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, στην εθνική οδό Ηρακλείου – Μοιρών.

Το αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαινε ο ηλικιωμένος παραγωγός μαζί με την 71χρονη σύζυγό του, με κατεύθυνση το Ηράκλειο για τη λαϊκή αγορά, συγκρούστηκε βίαια με ΙΧ αυτοκίνητο στο ύψος της διασταύρωσης για το Βενεράτο (21ο χιλιόμετρο).

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που μεταμόρφωσε τα δύο οχήματα σε άμορφες μάζες σιδερικών. Ο 76χρονος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τους διασώστες, ενώ παρά τις προσπάθειες δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Στο σημείο της τραγωδίας η εικόνα είναι σπαρακτική, με προσωπικά αντικείμενα και τα προϊόντα του ζευγαριού σκορπισμένα στην άκρη του δρόμου.

Η 71χρονη σύζυγος του άτυχου άνδρα, καθώς και ο 22χρονος οδηγός του συνεμπλεκόμενου ΙΧ, τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν στο ΠΑΓΝΗ, όπου και νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με τις πρώτες αστυνομικές εκτιμήσεις, τα δύο οχήματα κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Ηράκλειο, όταν το επιβατικό ΙΧ εμβόλισε το προπορευόμενο αγροτικό, εκτρέποντας και τα δύο εκτός πορείας.

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνούν οι αρμόδιες αρχές.

Πηγή: creta24