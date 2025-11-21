Πριν από κάποιες μέρες σημειώθηκε ένα ακόμα τροχαίο στη Θεσσαλονίκη. Ο 76χρονος ποδηλάτης έχασε στον Εύοσμο τη ζωή του μετά από παράσυρση από διερχόμενο αυτοκίνητο στη διασταύρωση των οδών Καραολή και Δημητρίου και Μακεδονίας.

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης για αυτή την τραγωδία, τονίζοντας ότι αποτελεί μία δραματική υπενθύμιση της απουσίας ουσιαστικών μέτρων για την οδική ασφάλεια στον Δήμο Κορδελιού–Ευόσμου.

Θερμά συλλυπητήρια εξέφρασε ο σύλλογος μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στο Facebook προς την οικογένεια και τους συγγενείς του άτυχου 76χρονου.

Πηγή: TyposThes