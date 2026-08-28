Ένας 76χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του το βράδυ της Πέμπτης, 27 Αυγούστου, στους Αγίους Αναργύρους. Το δυστύχημα σημειώθηκε περί τις 21:20 στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της διασταύρωσης με την οδό Κορωναίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το επιβατικό όχημα που οδηγούσε μια 28χρονη γυναίκα χτύπησε τον 76χρονο πεζό, προκαλώντας του ανεπανόρθωτα τραύματα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον ηλικιωμένο και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στη δικαιοσύνη η 28χρονη οδηγός

Η 28χρονη οδηγός συνελήφθη από τις Αρχές στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Η αλκοολομέτρηση στην οποία υποβλήθηκε έδειξε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, έχει ανατεθεί και η διενέργεια αιμοληψίας.

Η συλληφθείσα οδηγείται σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, ενώπιον του εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.