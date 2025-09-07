Ένας 75χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα, το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή της Πύλης Ε1, στο λιμάνι του Πειραιά. Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού αναφέρει:

«Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Τζελέπη για πτώση ενός ατόμου στη θάλασσα, στην περιοχή της Πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά.

Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής όπου ανέσυραν από τη θάλασσα έναν 75χρονο ημεδαπό, χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ¨ΘΡΙΑΣΙΟ¨, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά».