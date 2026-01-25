Ένα στυγερό έγκλημα με θύμα ένα ηλικιωμένο άνδρα αποκαλύφθηκε το πρωί της Κυριακής (25/1) στην Γλυφάδα. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου.

Η άγρια δολοφονία αποκαλύφτηκε το πρωί της Κυριακής στη Γλυφάδα, με τον 46χρονο γιο να είναι ο βασικός ύποπτος, καθώς φέρεται να έχει σκοτώσει με μαχαίρι τον 80χρονο πατέρα του, το πτώμα του οποίου βρέθηκε στο πορτ παγκάζ του αυτοκινήτου έξω από την κατοικία τους, φέροντας θανάσιμα τραύματα από μαχαίρι.

Λίγο πριν από τις 8:00 π.μ., κλήθηκαν οι αστυνομικοί για ένα περιστατικό στην οδό Γυθείου. Όταν οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας έφτασαν εκεί, βρήκαν τη σορό του ηλικιωμένου μέσα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου και τον 46χρονο δράστη στο διαμέρισμα που διέμενε μαζί με τον πατέρα του, στον πρώτο όροφο τριώροφης κατοικίας.

Ο δράστης του φονικού, γεννημένος το 1980, που έχει συλληφθεί από την ΕΛ.ΑΣ. αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν και για τη δολοφονία της μητέρας του στις 27 Μαρτίου 2014.

Πώς σκότωσε τη μητέρα του ο τότε 34χρονος

Ο -τότε- 34χρονος άνδρας έσφαξε τη μητέρα του το βράδυ της 27ης Μαρτίου 2014 στο μπάνιο του σπιτιού που διέμεναν.

Ο 34χρονος κατάφερε στην 59χρονη μητέρα του πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι, ενώ η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στην οικία όπου διέμενε με το γιο της

Έπειτα από τη δολοφονία, ο δράστης πήγε στο αστυνομικό τμήμα της Γλυφάδας και δήλωσε στους αστυνομικούς ότι θέλει να παραδοθεί γιατί σκότωσε την μητέρα του μέσα στο μπάνιο του σπιτιού τους.

Οι αστυνομικοί βλέποντας την κατάσταση του 34χρονου άνδρα έλεγξαν τα λεγόμενα του, πήγαν στην διεύθυνση που βρισκόταν το σπίτι του και βρέθηκαν μπροστά στο πτώμα της 59χρονης γυναίκας μέσα σε μια λίμνη αίματος χτυπημένη από μαχαίρι μέσα στο μπάνιο του σπιτιού.