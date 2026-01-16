Σοκαριστικό ήταν το θέαμα με το οποίο ήρθαν αντιμέτωποι οι λουόμενοι στις Ιαματικές Πηγές Θερμοπυλών το μεσημέρι της Παρασκευής (16/01).

Άνδρας βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο νερό. Αμέσως έφτασαν στο σημείο Αστυνομία και Πυροσβεστική και διαπίστωσαν ότι ο άνθρωπος ήταν νεκρός.

Η Πυροσβεστική ανέλαβε την παράδοσή του ανθρώπου στο ΕΚΑΒ. Παράλληλα, η Αστυνομία προσπαθούσε να αντλήσει στοιχεία για την ταυτότητα του νεκρού, διαπιστώνοντας ότι είναι κάτοχος αυτοκινήτου με πολωνικές πινακίδες.

Ωστόσο, το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο και δεν μπορούσαν να πάρουν στα χέρια τους τα επίσημα χαρτιά για τον άμεσο προσδιορισμό της ταυτότητας του άτυχου άνδρα.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο άνδρας «έφυγε» από παθολογικά αίτια την ώρα που βρισκόταν μέσα στο νερό.

Αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να πέσει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του.

