Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του KarditsaLive, ο 51χρονος φέρεται να έφερε πολλαπλές μαχαιριές στο στήθος αλλά και σε άλλα σημεία του σώματός του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο Καρδιτσιώτης καλλιτέχνης ήταν προσωρινά φιλοξενούμενος σε φιλικό του σπίτι, με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού να υποστηρίζει ότι κοιμόταν όταν έγινε το έγκλημα.

Ο Γιώργος Τσιτόγλου εντοπίστηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι, στην είσοδο του σπιτιού και αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Στον τόπο έφτασε άμεσα κλιμάκιο της Αστυνομίας καθώς και κλιμάκιο του Εγκληματολογικού ενώ αναμένεται ιατροδικαστής.