Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία η είδηση του θανάτου του γνωστού Καρδιτσιώτη τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου, 51 ετών και πατέρα ενός παιδιού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Κυριακής 22/3, στην περιοχή των Καμινάδων, από περαστικούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του KarditsaLive, ο 51χρονος  φέρεται να έφερε πολλαπλές μαχαιριές στο στήθος αλλά και σε άλλα σημεία του σώματός του.

 

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο Καρδιτσιώτης καλλιτέχνης ήταν προσωρινά φιλοξενούμενος σε φιλικό του σπίτι, με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού να υποστηρίζει ότι κοιμόταν όταν έγινε το έγκλημα.

 

Ο Γιώργος Τσιτόγλου εντοπίστηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι, στην είσοδο του σπιτιού και αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Η σωρός του 51χρονου στην είσοδο του σπιτιού που φιλοξενούταν

Στον τόπο έφτασε άμεσα κλιμάκιο της Αστυνομίας καθώς και κλιμάκιο του Εγκληματολογικού ενώ αναμένεται ιατροδικαστής.

το σημείο της δολοφονίας του 51χρονου τραγουδιστή

Τα αίτια και οι συνθήκες του θανάτου διερευνώνται. Η αστυνομία δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε επίσημη ανακοίνωση.

Ο δρόμος που έγινε το έγκλημα αποκλεισμένος από την ΕΛ.ΑΣ.

ο Γιώργος Τσιτόγλου, ήταν πολύ αγαπητός στη τοπική κοινωνία και τραγουδούσε πολλά χρόνια σε νυχτερινά μαγαζιά της περιοχής, ενώ την ημέρα εργαζόταν ως οδηγός σε φαρμακευτική εταιρία.

