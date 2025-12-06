Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος Χανιώτη αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο μετά από τροχαίο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα (05/12).

Το δυστύχημα συνέβη στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Αγίου Νικολάου, κοντά στο κατάστημα Σκλαβενίτης. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα αγροτικό όχημα συγκρούστηκε με τον άτυχο άνδρα ο οποίος κινούνταν με το ηλεκτρικό τρίκυκλο όχημά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος 45χρονος έπαιζε μπάσκετ στην ομάδα Αετοί Κρήτης.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και ιατρικό προσωπικό, όμως παρά τις προσπάθειες τους, ο 45χρονος δεν τα κατάφερε.

Οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του τροχαίου.

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό τόσο στην ομάδα του όσο και σε όσους τον γνώριζαν και εκτιμούσαν την προσωπικότητά του και τη συμβολή του στον αθλητισμό.

